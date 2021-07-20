Проценко призвал кандидатов в Госдуму привиться от COVID-19

Кандидатам в депутаты Госдумы, агитаторам и сотрудникам избирательных штабов следует вакцинироваться от коронавируса, а также не забывать про ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который сам входит в общефедеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму восьмого созыва.

«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена», - напомнил Проценко. Он также высказался за использование электронных площадок, передает ТАСС.

«Единая Россия» также призвала все партии подписать соглашение, в рамках которого все политические силы возьмут на себя «добровольные и осознанные обязательства» организовать избирательный процесс с соблюдением всех норм по профилактике COVID-19.

Ранее ЦИК представил рекомендации Роспотребнадзора перед сентябрьскими выборами. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в документе прописан категорический запрет для кандидатов в депутаты на рукопожатия с избирателями и «другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними».

