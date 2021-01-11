Процедура импичмента Трампа может начаться уже на этой неделе
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила, что уже на этой неделе может приступить к процедуре импичмента президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
В письме своим однопартийцам Пелоси отметила, что сначала будет рассматриваться резолюция с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить Трампа от власти с помощью 25-й поправки к конституции США. Если документ не будет единогласно одобрен, то голосование по нему пройдёт 12 января, после чего в нижней палате рассмотрят импичмент президента.
Согласно 25-й поправке вице-президент выполняет обязанности главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента или его недееспособности. Пенс не исключил подобного исхода в случае, если поведение Трампа станет "ещё менее предсказуемым", однако опасается, что использование поправки или импичмент, могут грозить дополнительными рисками для безопасности страны.
Ранее заместитель спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк заявила, что необходимо отстранить Трампа от должности, и демократы намерены действовать, используя все возможные инструменты.
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