Противники ЛГБТ в Тбилиси сожгли флаг Евросоюза у здания парламента
Протестующие против ЛГБТ-сообщества сняли флаг Евросоюза с флагштока у здания парламента и сожгли его. Об этом сообщает ТАСС.
Корреспондент агентства передает, что на его место был установлен флаг Грузии. Радикалы заняли площадь перед парламентом, за протестом следят сотни сотрудников полиции.
Журналисты были уведены с площади. Еще раньше во вторник через безопасный коридор площадь покинули участники акции в поддержку журналистов, которые пострадали накануне от агрессивно настроенных протестующих, и активистов, выступавших против насилия в адрес представителей ЛГБТ.
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