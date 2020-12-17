Протестующие фермеры в Молдавии потребовали отставки правительства

Молдавские фермеры, а также представители парламентской оппозиции, пикетирующие здание парламента Молдавии, выдвинули политические требования, сообщает ТАСС.

Представитель инициативной группы фермеров Ион Плэмэдялэ рассказал корреспонденту агентства, что они добиваются отставки правительства Иона Кику и роспуска парламента. По его словам, это необходимо «чтобы изменить что-то в этой стране».

Плэмэдялэ также заявил, что протестующим фермерам недостаточно тех уступок, на которые власти согласились ранее. Кроме того он раскритиковал решение парламента снять с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков и направить эти деньги в сельхозсектор.

Протесты фермеров в Молдавии продолжаются уже десять дней. Ранее они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства и потребовали увеличить размер компенсации за погибший из-за засухи урожай.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция использует протесты фермеров для давления на правительство.

