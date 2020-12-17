Протестующие фермеры в Молдавии потребовали отставки правительства
Молдавские фермеры, а также представители парламентской оппозиции, пикетирующие здание парламента Молдавии, выдвинули политические требования, сообщает ТАСС.
Представитель инициативной группы фермеров Ион Плэмэдялэ рассказал корреспонденту агентства, что они добиваются отставки правительства Иона Кику и роспуска парламента. По его словам, это необходимо «чтобы изменить что-то в этой стране».
Плэмэдялэ также заявил, что протестующим фермерам недостаточно тех уступок, на которые власти согласились ранее. Кроме того он раскритиковал решение парламента снять с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков и направить эти деньги в сельхозсектор.
Протесты фермеров в Молдавии продолжаются уже десять дней. Ранее они разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства и потребовали увеличить размер компенсации за погибший из-за засухи урожай.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция использует протесты фермеров для давления на правительство.
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