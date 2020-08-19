Просьба Лукашенко к Путину, хакеры в деле Ефремова, ВМФ на страже трубоукладчиков

Александр Лукашенко велел МВД Белоруссии прекратить беспорядки.

«Люди устали, люди требуют мира и тишины», - сказал он на заседании Совбеза, поручив милиции особенно тщательно следить за обстановкой в Минске. МВД поручено также защищать коллективы предприятий от «шельмования и угроз улицы».

Комитету государственной безопасности Лукашенко велел выявить организаторов уличных беспорядков и разобраться с каналами их финансирования, «как бы это ни было сложно». Кроме того, он дал указание усилить охрану госграницы по всему «периметру», чтобы не допустить проникновения в республику «боевиков, оружия, боеприпасов», а также финансирования протестов.

К Владимиру Путину Александр Лукашенко обратился с просьбой передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии».





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