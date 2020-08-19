Просьба Лукашенко к Путину, хакеры в деле Ефремова, ВМФ на страже трубоукладчиков

НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня

Александр Лукашенко велел МВД Белоруссии прекратить беспорядки.

«Люди устали, люди требуют мира и тишины», - сказал он на заседании Совбеза, поручив милиции особенно тщательно следить за обстановкой в Минске. МВД поручено также защищать коллективы предприятий от «шельмования и угроз улицы».

Комитету государственной безопасности Лукашенко велел выявить организаторов уличных беспорядков и разобраться с каналами их финансирования, «как бы это ни было сложно». Кроме того, он дал указание усилить охрану госграницы по всему «периметру», чтобы не допустить проникновения в республику «боевиков, оружия, боеприпасов», а также финансирования протестов.

К Владимиру Путину Александр Лукашенко обратился с просьбой передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии».


Результаты автотехнической экспертизы по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова раскритиковал его адвокат.

ФОТО: РИА Новости

Эльман Пашаев зачитал в суде отзыв на результаты экспертизы, из которого следует, что эксперты обошли вниманием такие версии причин ДТП, как перехват хакерами управления машиной, ослепление лазером, попадание отравляющих веществ в систему кондиционирования. Не исследованы время заливки асфальта, коэффициент сцепления, обработка реагентами, колейность, статистика неисправностей автомобиля.

ДТП случилось 8 июня: джип Михаила Ефремова врезался на Садовом кольце в минифургон, водитель которого погиб. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сам он отказался в суде признавать себя виновным.


Российские военные корабли сопроводили суда-трубоукладчики, которым предстоит достраивать газопровод «Северный поток-2».

ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков

Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов, именно присутствие ВМФ «позволило избежать недружественных действий со стороны кораблей иностранных флотов». Военные моряки провели в немецкий порт Мукран трубоукладчик «Академик Черский» и два судна обеспечения. Еще один трубоукладчик «Фортуна» прибыл в Германию в июле.

«Северный поток-2» должны были сдать еще в конце 2019 года, однако эти сроки были сорваны после того, как США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта.

Как заявил НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, присутствие ВМФ в зоне работ по строительству газопровода обусловлено тем, что меры, которые применяются против проекта, «уже находятся на грани боевых действий. Возможны и провокации военного характера. Причем они могут исходить не от США, а от третьих стран», - сказал Танкаев.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Северный Поток-2Михаил ЕфремовАлександр Лукашенко
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