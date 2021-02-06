Прокурору по делам Навального обеспечили государственную защиту
Под государственную защиту взяли прокурора Екатерину Фролову, которая накануне участвовала в заседании делу о клевете оппозиционера Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
О причинах повышения мер защиты прокурора не сообщается.
Официальных объяснений усиления мер защиты прокурора Фроловой не поступало.
Напомним, Фролова также выступала на стороне обвинения Навального по делу «Ив Роше», в соответствии с которым Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, где реально проведет 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста, и по делу о клевете против ветерана Великой Отечественной войны Артеменко.
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