Прокурору по делам Навального обеспечили государственную защиту

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

О причинах повышения мер защиты прокурора не сообщается.

Официальных объяснений усиления мер защиты прокурора Фроловой не поступало.

Напомним, Фролова также выступала на стороне обвинения Навального по делу «Ив Роше», в соответствии с которым Навальный получил 3,5 года колонии общего режима, где реально проведет 2 года и 8 месяцев с учетом срока домашнего ареста, и по делу о клевете против ветерана Великой Отечественной войны Артеменко.

