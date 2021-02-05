Ветерану, который обвинил Навального в клевете, стало плохо в ходе заседания суда
Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который судится с Алексеем Навальным, вызвали скорую помощь, сообщает ТАСС.
Дело в отношении оппозиционера о клевете слушается в Бабушкинском суде Москвы. Ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Судья рассказала, что после допроса Артеменко стало плохо, в связи с чем был объявлен перерыв.
Ранее ветеран заявил, что требует от Навального публичных извинений. Прокурор Екатерина Фролова добавила, что, по словам Артеменко, за съёмки в ролике ему «никто ничего не платил».
Дело по статье «клевета» было возбуждено в 2020 году из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором Артеменко выступил за внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает «Свободная пресса». Из-за болезни политика и его последующего лечения в Германии процесс был приостановлен.
Если оппозиционера признают виновным, то ему могут назначить либо штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы.
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