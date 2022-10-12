Прокурор Владимирской области Малкин снят с должности
12 октября 202219:43
Прокурор Владимирской области Владислав Малкин снят с должности. Об этом сообщает региональная пресса.
По данным источников СМИ, соответствующий указ уже подписан Генпрокурором РФ. Свой пост Малкин занимал семь месяцев.
Ранее 44-летний Малкин занимал полтора года аналогичную должность в Орловской области. Кто станет новым прокурором региона пока неизвестно.
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12 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru