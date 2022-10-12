Прокурор Владимирской области Малкин снят с должности

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин снят с должности. Об этом сообщает региональная пресса.

По данным источников СМИ, соответствующий указ уже подписан Генпрокурором РФ. Свой пост Малкин занимал семь месяцев.

Ранее 44-летний Малкин занимал полтора года аналогичную должность в Орловской области. Кто станет новым прокурором региона пока неизвестно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Владимирская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры