Прокурор попросил 18 лет для обвиненного в шпионаже Пола Уилана

Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности.



По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину также не признает.



Сам Уилан в своем последнем слове попросил суд оправдать его, так как, по его словам, он ни в чем не виноват.

