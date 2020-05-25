Прокурор попросил 18 лет для обвиненного в шпионаже Пола Уилана
Гособвинитель попросил приговорить к 18 годам колонии гражданина США Пола Уилана, который ранее был обвинен в шпионаже. Приговор будет оглашен 15 июня, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности.
По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину также не признает.
Сам Уилан в своем последнем слове попросил суд оправдать его, так как, по его словам, он ни в чем не виноват.
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