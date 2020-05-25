Прокурор попросил 18 лет для обвиненного в шпионаже Пола Уилана

Гособвинитель попросил приговорить к 18 годам колонии гражданина США Пола Уилана, который ранее был обвинен в шпионаже. Приговор будет оглашен 15 июня, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Подозреваемому шпиону Уилану стало плохо в суде

Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности.

По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину также не признает.

Сам Уилан в своем последнем слове попросил суд оправдать его, так как, по его словам, он ни в чем не виноват.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ШпионажСудСША
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