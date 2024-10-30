Прокуратура вызвала президента Грузии на допрос

Прокуратура Грузии вызвала на допрос президента республики Саломе Зурабишвили из-за ее заявлений о якобы допущенной фальсификации парламентских выборов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно заявлению ЦИК и распространенной в СМИ информации, президент... должна обладать доказательствами возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года», — указали в прокуратуре.

В связи с этим 31 октября Зурабишвили вызвана на допрос в следственный орган.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта». После голосования Зурабишвили назвала выборы фальсификацией и призвала к протестам, напоминает «Свободная пресса». Центризбирком Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой провести расследование.

