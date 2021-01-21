Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

Прокуратура Москвы предостерегла пять сайтов от размещения призывов к участию в акции 23 января, передает РИА Новости.

Ведомство выявило призывы граждан, включая несовершеннолетних, принять участие в массовых акциях протеста, несогласованных с властями.

В минувшее воскресенье после прилета в Россию из Германии был арестован российский оппозиционер Алексей Навальный, его сторонников призвали выйти на акцию в его поддержку.


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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
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