Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам
21 января 202119:22
Прокуратура Москвы предостерегла пять сайтов от размещения призывов к участию в акции 23 января, передает РИА Новости.
Ведомство выявило призывы граждан, включая несовершеннолетних, принять участие в массовых акциях протеста, несогласованных с властями.
В минувшее воскресенье после прилета в Россию из Германии был арестован российский оппозиционер Алексей Навальный, его сторонников призвали выйти на акцию в его поддержку.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru