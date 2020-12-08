Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Саркози к четырём годам заключения

Прокуратура потребовала для экс-президента Франции Николя Саркози 4 года тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Суд Парижа 23 ноября начал рассмотрение дела против бывшего главы государства. Саркози обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент опровергает все обвинения.

Как сообщает BFMTV, прокуратура требует приговорить Саркози к четырём годам заключения, два из которых — условно. Такого же наказания власти потребовали и для других обвиняемых, адвоката экс-президента Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера.

По данным следствия, Саркози через своего адвоката мог обещать Азиберу помочь получить должность в Монако. Взамен экс-президенту понадобилась конфиденциальная информация о расследовании дела по возможному незаконному финансированию его президентской кампании в 2007 году.

Французские СМИ сообщали, что в рамках следствия по кампании Саркози в сентябре 2013 года следователи начали прослушку его телефона. Позже обнаружилось, что французский политик общался с адвокатом Эрзогом по номерам мобильных телефонов, зарегистрированных на несуществующих людей.

