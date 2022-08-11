Прокуратура Перу начала шестую проверку в отношении президента государства Педро Кастильо. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проверка проводится из-за возможных нарушений в ходе тендеров при размещении госзаказов. Поверка также назначена в отношении Гейнера Альварадо, министра жилищного строительства.

Ранее были начаты пять других проверок. В частности, по подозрению в нарушениях при присвоении воинских званий, коррупции, противодействии правосудию, злоупотреблении служебным положением, плагиате. По некоторым из них президент уже дал показания.









