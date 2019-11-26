Прокуратура Израиля: Обвинения против Нетаньяху не ведут к его отставке
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оставаться временно исполняющего обязанности главы переходного правительства, несмотря на наличие обвинения против него. Соответствующее заявление сделал израильский генпрокурор Авихай Мандельблит, пишет Интерфакс.
"Нет практической значимости в отставке премьер-министра на время действия переходного правительства", - цитирует агентство прокурора.
Как отметил прокурор, это положение соответствует законодательству о переходном правительстве.
Напомним, ранее Мандельблит обвинил Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве. Вответ Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой заговора.
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