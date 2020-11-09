Профильные комитеты Госдумы одобрили Савельева на пост главы Минтранса

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству и по жилищной политике и ЖКХ на совместном заседании одобрили кандидатуру главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на должность министра транспорта Российской Федерации.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав трёх федеральных ведомств – Минприроды, Минтранспорта и Минстроя. Премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил нижней палате парламента новых кандидатов.

Руководителем Минприроды может стать экс-министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, Минстроя - первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Руководителя «Русгидро» Николая Шульгинова предлагается поставить во главе Минэнерго, нынешнего руководителя которого Алексадра Новака премьер предложил назначить десятым вице-премьером РФ.

Госдума может утвердить предложенные кандидатуры уже завтра, 10 ноября, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Сегодня, помимо комитетов, их рассмотрят на своих заседаниях три фракции. «Справедливая Россия» проведет обсуждение завтра утром, уточняет Газета.ру.

Предложения по кандидатурам представлены в соответствии с расширенными полномочиями Госдумы согласно обновленной Конституции РФ.

