Проект «Идите лесом» внесли в список иноагентов

Минюст РФ объявил об очередном расширении списка иноагентов. В частности, в данный реестр был внесён проект «Идите лесом».

Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах

Как сообщает пресс-служба ведомства, проект распространял недостоверную информацию о политике и действиях российских властей, а также фейки о Вооруженных силах РФ. Также он выступал против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, основатель «Идите лесом» включен в реестр иностранных агентов. По этой же причине в список иноагентов попала компания «Алая буква».

Также иноагентами были признаны журналисты Ксения Кирия (Туркова), Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Ирина Ромалийская, Александра Прокопенко и Антон Рубин.

Ранее зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) обвинили в повторном распространении материалов без иноагентской маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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