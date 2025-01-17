Проект «Идите лесом» внесли в список иноагентов

Как сообщает пресс-служба ведомства, проект распространял недостоверную информацию о политике и действиях российских властей, а также фейки о Вооруженных силах РФ. Также он выступал против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, основатель «Идите лесом» включен в реестр иностранных агентов. По этой же причине в список иноагентов попала компания «Алая буква».

Также иноагентами были признаны журналисты Ксения Кирия (Туркова), Андрей Козенко, Анастасия Лотарева, Ирина Ромалийская, Александра Прокопенко и Антон Рубин.

Ранее зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) обвинили в повторном распространении материалов без иноагентской маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

