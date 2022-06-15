Патрушев: Москва заинтересована в скорейшем соглашении с Киевом

Москва заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатического урегулирования, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев считает, что Польша начинает захват западной Украины

Секретарь Совбеза утверждает, что переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной, а причиной этого стали «деструктивные действия США, Англии и их союзников», передает «Интерфакс».

По мнению Патрушева, Запад пытается давить на Москву, продолжая наращивать поставки вооружений на Украину и усиливать санкционное давление. Он считает, что такие действия «лишь искусственно затягивают конфликт, а также приводят к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаНиколай Патрушев
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