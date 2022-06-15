Патрушев: Москва заинтересована в скорейшем соглашении с Киевом

Секретарь Совбеза утверждает, что переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной, а причиной этого стали «деструктивные действия США, Англии и их союзников», передает «Интерфакс».

По мнению Патрушева, Запад пытается давить на Москву, продолжая наращивать поставки вооружений на Украину и усиливать санкционное давление. Он считает, что такие действия «лишь искусственно затягивают конфликт, а также приводят к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям».

