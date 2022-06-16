Премьер Италии: Зеленский сообщил о критической ситуации на Украине
Глава правительства Италии Марио Драги в четверг по итогам визита в Киев заявил в Риме, что президент Украины Владимир Зеленский не просил о новых поставках оружия, сообщают РИА Новости.
«Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию, как есть, ситуацию, которая становится критической», - рассказал итальянский премьер-министр.
По его словам, на Украине у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев на поезде.
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