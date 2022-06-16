Премьер Италии: Зеленский сообщил о критической ситуации на Украине

Глава правительства Италии Марио Драги в четверг по итогам визита в Киев заявил в Риме, что президент Украины Владимир Зеленский не просил о новых поставках оружия, сообщают РИА Новости.

«Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию, как есть, ситуацию, которая становится критической», - рассказал итальянский премьер-министр.