Прилепин решил судиться с Facebook из-за блокировки его Instagram

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин обвинил Facebook в незаконной блокировке его аккаунта в социальной сети Instagram, сообщает РИА Новости.

С соответствующим иском политик обратился в Пресненский районный суд Москвы.

Отметим, что требование восстановить доступ к аккаунту Прилепина в адрес руководства Facebook, который владеет Instagram, ранее направил Роскомнадзор. По мнению регулятора, блокировка носит политический характер и является актом цензуры, а также может быть расценена как «вмешательство в выборы в Госдуму РФ».

Ранее соцсеть Twitter навсегда заблокировала страницу бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Ura.ru.

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