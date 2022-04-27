Приднестровье отменило акцию «Бессмертный полк» вслед за парадом 9 мая

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, отменена в Приднестровье с целью недопущения каких-либо провокаций. Об этом объявил министр внутренних дел это непризнанной республики Виталий Нягу. По его словам, ситуация заставляет принять решение о запрете всех массовых мероприятий и акций, в том числе, парада 9 мая.

Как подчеркнул Нягу, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, а также иностранцев, желавших присоединиться к памятной акции. Он также сообщил, что в непризнанной республике под охрану взяты все объекты государственной важности после введения «красного» уровня террористической опасности. Информация размещена на официальном сайте МВД Приднестровья.

На этой неделе на территории непризнанной республики произошло несколько инцидентов. Здание министерства Госбезопасности в Тирасполе было обстреляно из ручных гранатомётов, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк произошли взрывы. Кроме того, по данным приднестровского МВД, с украинской стороны в направлении села Колбасна, где расположен большой склад с боеприпасами, были произведены выстрелы.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выступила сегодня с осуждением эскалация напряженности в непризнанной республике и призвала к мирному разрешению ситуации. Она также подчеркнула, что информация о взрывах в районе арсенала в селе Колбасна не подтвердилась, речь идёт только о выстрелах.

