«Причин нет». Власти Карабаха заявили, что не готовятся к новой войне
Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика не готовится к новой войне, сообщает РИА Новости.
По словам Погосяна, благодаря трёхстороннему соглашению России, Армении и Азербайджана, причин готовиться к новым боевым действиям «однозначно нет».
Также пресс-секретарь рассказал, что больше половины мирных жителей, которые покинули Нагорный Карабах во время вооруженного конфликта, уже вернулись в родные города и селения.
«Это означает, что у людей есть доверие. Доверие – это самое главное», - подчеркнул Погосян.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.
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