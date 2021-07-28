Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы
Президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонной беседы главы государств вспомнили о тридцатилетии установления дипломатических отношений между Россией и Словенией, которое будет отмечаться в 2022 году. В этой связи Путин и Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы.
«Дата будет отмечаться каждую последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», - уточнили в пресс-службе.
Ранее посол Словении в России Бранко Раковец заявил, что Словения выступает за развитие отношений России с Евросоюзом, особенно в сферах экологии и здравоохранения, сообщает RT.
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