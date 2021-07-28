Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы

Президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы главы государств вспомнили о тридцатилетии установления дипломатических отношений между Россией и Словенией, которое будет отмечаться в 2022 году. В этой связи Путин и Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы.

«Дата будет отмечаться каждую последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», - уточнили в пресс-службе.

Ранее посол Словении в России Бранко Раковец заявил, что Словения выступает за развитие отношений России с Евросоюзом, особенно в сферах экологии и здравоохранения, сообщает RT.

