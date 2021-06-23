Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили восстановление экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.
В беседе, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны, главы государств обсудили текущие вопросы двусторонней повестки, подтвердив настрой на укрепление стратегического партнерства РФ и Азербайджана.
Также Путин и Алиев условились продолжить контакты на различных уровнях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
- Совет Федерации одобрил закон о системе учета рекламы в интернете
- СМИ: Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС и Путина
- В Подмосковье могут ввести доступ в общественный транспорт только по QR-коду
- Власти Подмосковья с 24 июня ужесточат ограничения по COVID-19
- Путин предложил Кадырову переизбраться на новый срок
- Ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ограничений в Москве
- Вожатую подмосковного лагеря обвинили в убийстве коллеги и арестовали
- Голикова рассказала, где в России выявили британский и индийский штаммы
- В Израиле снова ужесточили антикоронавирусные меры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru