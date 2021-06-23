Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили восстановление экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

В беседе, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны, главы государств обсудили текущие вопросы двусторонней повестки, подтвердив настрой на укрепление стратегического партнерства РФ и Азербайджана.

Также Путин и Алиев условились продолжить контакты на различных уровнях.

