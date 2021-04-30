Президенты Киргизии и Таджикистана договорились встретится в Душанбе

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон по телефону обсудили конфликт, произошедший на границе двух государств, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

В сообщении говорится, что главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации, а также договорились об очной встрече, которая состоится во второй половине мая.

Также в пресс-службе Жапаров отметили, что президенты выразили готовность «решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём».

В администрации президента Таджикистана, в свою очередь, подтвердили эту информацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют договоренность Бишкека и Душанбе о прекращении огня.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии, сообщает «Свободная пресса».

