Президенты Киргизии и Таджикистана договорились встретится в Душанбе
Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон по телефону обсудили конфликт, произошедший на границе двух государств, сообщает пресс-служба киргизского лидера.
В сообщении говорится, что главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации, а также договорились об очной встрече, которая состоится во второй половине мая.
Также в пресс-службе Жапаров отметили, что президенты выразили готовность «решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём».
В администрации президента Таджикистана, в свою очередь, подтвердили эту информацию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют договоренность Бишкека и Душанбе о прекращении огня.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии, сообщает «Свободная пресса».
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