Президенту Бразилии провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому

Бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, операция прошла без осложнений. Об этом сообщается на сайте больницы Сирио-Либанес.

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Отмечается, что президент находится под наблюдением врачей. Согласно данным, Лула да Силва поступил в больницу 9 декабря вечером на обследование из-за головной боли. Исследование МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, которое возникло в результате несчастного случая 19 октября. Указывается, что после этого он был переведен из столичного отделения больницы в Сан-Паулу, «где ему сделали трепанацию черепа для дренирования гематомы».

Подчеркивается, что президент чувствует себя хорошо и находится в палате интенсивной терапии.

Ранее, в октябре, премьер-министр Франции Мишель Барнье перенес операцию по удалению опухоли в шейном отделе позвоночника. Его врач отмечал, что операция прошла успешно, передает «Радиоточка НСН».

