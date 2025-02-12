Президентом Греции избрали Константиноса Тасуласа
Бывший спикер парламента Греции Константинос (Костас) Тасулас избран президентом страны, решение принял греческий парламент. Голосование транслировал телеканал Vouli.
Кандидатуру Тасуласа выдвинул премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Парламент провел четыре тура голосования, три из них (25 и 31 января, 6 февраля) не увенчались успехом. Тасуласу не удавалось набрать необходимое число голосов. В четвертом туре президента избрали большинством голосов, его поддержал 151 парламентарий.
Тасулас — член правящей партии Греции «Новая демократия», он возглавлял парламент страны с 2019 года.
Ранее выборы президента состоялись в Белоруссии, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, напоминает «Свободная пресса».
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