Президент Вьетнама подал в отставку
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает агентство VNA.
Отмечается, что Центральный исполнительный комитет Коммунистической партии Вьетнама утвердил отставку 68-летнего политика. По данным агентства, глава государства покинет пост из-за коррупционного скандала в правительстве.
Нгуен Суан Фук возглавлял республику с апреля 2021 года. Как отмечают СМИ, во время его президентства два вице-премьера ушли в отставку на фоне скандала, связанного с взятками при организации вывозных рейсов во время пандемии. Кроме того, двух министров и ряд вьетнамских чиновников привлекли к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- В Кремле не стали комментировать заявления Киева о сроках освобождения Донбасса
- Песков рассказал, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
- Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
- Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ
- Клишас: Военное положение не является основанием для применения смертной казни
- «Это невозможно»: Глава СВР Нарышкин о планах Украины по «возвращению» Крыма
- В России предложили ввести отсрочку от мобилизации для ИП и глав фермерских хозяйств
- Шойгу анонсировал увеличение российской армии
- Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре
- Советник президента Украины Арестович подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru