Президент Вьетнама подал в отставку

Отмечается, что Центральный исполнительный комитет Коммунистической партии Вьетнама утвердил отставку 68-летнего политика. По данным агентства, глава государства покинет пост из-за коррупционного скандала в правительстве.

Нгуен Суан Фук возглавлял республику с апреля 2021 года. Как отмечают СМИ, во время его президентства два вице-премьера ушли в отставку на фоне скандала, связанного с взятками при организации вывозных рейсов во время пандемии. Кроме того, двух министров и ряд вьетнамских чиновников привлекли к уголовной ответственности.

