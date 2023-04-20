Президент Южной Кореи посетит США и встретится с Байденом

Также в программе визита президента Республики Корея — речь на совместном заседании палат конгресса, брифинг военного командования США, встреча со специалистами по цифровым технологиям и биологии Массачусетского технологического института, выступление в Гарварде.

Ранее Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС, напоминает РЕН ТВ. В ходе маневров планируются вылеты совместных ударных авиационных групп и отработка действий по оказанию поддержки на близких дистанциях.

