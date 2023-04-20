Президент Южной Кореи посетит США и встретится с Байденом
Президент Республики Корея Юн Сок Ель 24-29 апреля посетит США с государственным визитом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на первого замдиректора Управления национальной безопасности РК Кима Тхэ Хе.
Лидер Южной Кореи 26 апреля встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом, пишет РИА ФАН. Днем позже Юн Сок Ель проведет обед с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и вице-президентом Камалой Харрис.
Также в программе визита президента Республики Корея — речь на совместном заседании палат конгресса, брифинг военного командования США, встреча со специалистами по цифровым технологиям и биологии Массачусетского технологического института, выступление в Гарварде.
Ранее Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС, напоминает РЕН ТВ. В ходе маневров планируются вылеты совместных ударных авиационных групп и отработка действий по оказанию поддержки на близких дистанциях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru