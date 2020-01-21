Президент упразднил министерство по делам Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", по итогам которого функции министерства по делам Северного Кавказа перешли к Минэкономразвития, само ведомство перестало существовать. Об этом сообщает РИА Новости.

Указ изменил полномочия нескольких правительственных структур. Он включает в себя следующие изменения: . Росимущество перешло в ведение министерства финансов (ранее оно управлялось министерством экономического развития). У премьер-министра будет 9 заместителей (ранее их было 10).

Кроме того, деятельность таких подразделений, как Росреестр, Росздравнадзор и ФМБА будет координироваться напрямую правительством.







