Президент Турции заявил о поддержке Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидерами 19 стран развитие событий в Палестине, сообщает ТАСС.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает палестинцев так же, как в ходе конфликта в Нагорном Карабахе поддерживала Азербайджан.
По его словам, республика опечалена и возмущена «жестокостью террористического государства Израиль».
Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся в начале недели. Поводом для эскалации стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.
Ранее Армия обороны Израиля уточнила, что за четыре дня по Израилю со стороны сектора Газа было выпущено порядка 1750 ракет, сообщает «Свободная пресса». В результате обстрелов погибло семь человек.
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