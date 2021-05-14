Президент Турции заявил о поддержке Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с лидерами 19 стран развитие событий в Палестине, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает палестинцев так же, как в ходе конфликта в Нагорном Карабахе поддерживала Азербайджан.

По его словам, республика опечалена и возмущена «жестокостью террористического государства Израиль».

Конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся в начале недели. Поводом для эскалации стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки. Затем начался обмен ракетными ударами.

Ранее Армия обороны Израиля уточнила, что за четыре дня по Израилю со стороны сектора Газа было выпущено порядка 1750 ракет, сообщает «Свободная пресса». В результате обстрелов погибло семь человек.

