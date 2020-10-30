Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об отставке правительства республики. Текст документа опубликован на официальном сайте президента.

В указе отмечается, что действующее правительство «в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов» продолжит свою работу до назначения нового состава.

Согласно конституции Таджикистана, во главе правительства республики стоит сам президент.

Ранее в пятницу в Душанбе состоялась инаугурация Эмомали Рахмона, который на выборах 11 октября был переизбран на пятый семилетний срок. Рахмон получил более 90% голосов таджикистанцев, явка избирателей составила около 85%.

