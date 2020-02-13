Президент сменил губернатора Калужской области

Ушедший по собственному желанию в отставку после двадцати лет работы калужским губернатором Анатолий Артамонов относится к тем руководителям регионов, к которым сколько-нибудь значимых претензий нет. Срок его полномочий истекал в наступившем году, и уже довольно давно было известно, что вновь выдвигаться в губернаторы он не будет. Как писал РБК, после отставки он перейдет в Совет Федерации. Вопрос трудоустройства Анатолия Артамонова будет решать лично Путин. Такую уверенность в эфире НСН высказывал президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

«У нас в стране это один из самых опытных и уважаемых региональных лидеров. Есть поговорка "не место красит человека, а человек - место". Артамонов, учитывая его опыт и высокую энергию, способен на очень многое»

Калужская область называлась в числе тех по меньшей мере четырех российских регионов, где в начале наступившего года ожидается замена губернаторов. Кроме Калужской, это Архангельская область, Камчатский край и Чувашия. Такое мнение высказывали эксперты фонда «Петербургская политика». А его глава Михаил Виноградов первым кандидатом на уход с должности называл архангельского губернатора Игоря Орлова. С апреля 2019 в регионе проходили протесты против строительства экотехнопарка «Шиес». Акции собрали десятки тысяч местных жителей.

Вышло, однако, иначе. Первым из этой четверки поста лишился теперь уже бывший чувашский губернатор. Причем, «вылетел» Михаил Игнатьев, напомним, с формулировкой об «утрате доверия» после того, как всего за неделю оказался участником сразу двух громких скандалов: сначала выступив с призывом «мочить» журналистов, а через несколько дней заставив майора МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины на публичной церемонии. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы от Чувашии 50-летний Олег Николаев.

Возвращаясь к смене губернатора Калужской области, то назначенный руководить регионом до сентябрьских выборов 48-летний Владислав Шапша – уроженец этих мест. Он родился в Обнинске и там же окончил Институт атомной энергетики, а затем и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем – заместителем главы города, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска.

