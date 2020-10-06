Президент Сирии обвинил Турцию в разжигании Карабахского конфликта

Президент САР Башар Асад заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган является главным инициатором нового конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, пишет РИА Новости.

Асад заявил, что Турция поддерживала террористов в Сирии и Ливии, а также подстрекала Азербайджан к новому конфликту в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. Из ряда населенных пунктов была проведена эвакуация жителей.

В Ливии – длительное противостояние правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее в российском МИД заявляли, что Россия отмечает переброску иностранцев-боевиков в Ливию, в том числе при содействии Турции.

