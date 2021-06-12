Президент Швейцарии заявил, что страна «очень ждет» саммита Путина и Байдена

Швейцария приветствует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и «очень ждет» прибытия глав государств. Об этом рассказал президент Швейцарии Ги Пармелен в интервью ТАСС.

«У Швейцарии есть давняя традиция оказания добрых услуг, и она очень ждет прибытия двух глав государств в Женеву. Швейцария рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон», — подчеркнул лидер страны.

Пармелен отметил, что Швейцария в течение долгого времени поддерживает добрые отношения с Россией и США, а также «проводит открытую и транспарентную политику диалога». Швейцарский лидер добавил, что диалог «между двумя великими державами» необходим и будет полезен для решения двусторонних и глобальных вопросов.

По словам Пармелена, подготовка саммита Путина и Байдена ведется в тесном контакте с делегациями обеих стран.

Встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки.

