Президент Швейцарии Кассис посетил Украину

Кассис отметил, что снова прибыл на Украину спустя год после его последнего визита.

«Цель: на месте получить представление о военной обстановке, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», — написал президент.

Между тем президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев «из соображений безопасности», напоминает Ura.ru. Поездка была запланирована на 20 октября, отмечает РИА ФАН.

