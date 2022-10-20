Президент Швейцарии Кассис посетил Украину

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Украину. Об политик написал в своем Twitter.

Президент ФРГ отменил визит в Киев по соображениям безопасности

Кассис отметил, что снова прибыл на Украину спустя год после его последнего визита.

«Цель: на месте получить представление о военной обстановке, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны», — написал президент.

Между тем президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев «из соображений безопасности», напоминает Ura.ru. Поездка была запланирована на 20 октября, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентШвейцарияУкраина
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