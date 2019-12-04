Президент Сербии забыл подать руку Путину

Во время встречи президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича произошел конфуз. Гость забыл, как того требует протокол, пожать руку Путину.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой, видно, как лидеры двух стран подошли к креслам, после чего российский лидер протянул руку гостю. Однако Вучич вместо этого начал садиться. Однако вскоре он заметил свою оплошность и все же пожал руку президенту России.

Встреча глав двух государств состоялась в Сочи, при этом президент Сербии периодически переходил в разговоре с Путиным на русский язык.