Президент Сербии забыл подать руку Путину
Во время встречи президента России Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича произошел конфуз. Гость забыл, как того требует протокол, пожать руку Путину.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой, видно, как лидеры двух стран подошли к креслам, после чего российский лидер протянул руку гостю. Однако Вучич вместо этого начал садиться. Однако вскоре он заметил свою оплошность и все же пожал руку президенту России.
Встреча глав двух государств состоялась в Сочи, при этом президент Сербии периодически переходил в разговоре с Путиным на русский язык.
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