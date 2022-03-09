Президент Сенегала приветствовал готовность Путина к урегулированию конфликта на Украине
Президент Сенегала Маки Саль приветствовал готовность российского коллеги Владимира Путина к диалогу для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС по итогам телефонного разговора сторон.
Саль отметил, что провел переговоры с Путиным в качестве председателя Африканского союза в целях достижения устойчивого прекращения огня на территории Украины.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». В ближайшее время пройдет очередной четвертый раунд переговоров между представителями РФ и Украины.
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