Президент Сенегала приветствовал готовность Путина к урегулированию конфликта на Украине

Президент Сенегала Маки Саль приветствовал готовность российского коллеги Владимира Путина к диалогу для разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС по итогам телефонного разговора сторон.

Саль отметил, что провел переговоры с Путиным в качестве председателя Африканского союза в целях достижения устойчивого прекращения огня на территории Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». В ближайшее время пройдет очередной четвертый раунд переговоров между представителями РФ и Украины.



