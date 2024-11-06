Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой на выборах в США
Президент Сальвадора Найиб Букеле оказался первым среди глав государств, который поздравил кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующее приветствие появилось на официальной странице Букеле в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, который поддерживает Трампа.
Ранее издание The Hill сообщило, что кандидат от Республиканской партии победил на выборах. Затем телеканал Fox News обнародовал свои подсчеты, согласно которым, Дональд Трамп преодолел ключевую отметку в 270 голосов выборщиков – он уже заручился поддержкой 277 из них.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на выборах в США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис – она вступила в выборную гонку чуть более 100 дней назад после того, как нынешний президент Джо Байден снял свою кандидатуру.
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