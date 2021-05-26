Президент РФ подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, которое было заключено в декабре 1996 года, сообщает ТАСС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Корректировка соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами потребовалась после того, как в марте 2020 года российский лидер поручил обложить 15-процентным налогом доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводятся на зарубежные счета.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения будет приносить российскому бюджету около 130—150 миллиардов рублей в год, сообщает RT.

