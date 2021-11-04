Президент Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Российский лидер Владимир Путин в Севастополе возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.

Монумент в память о 100-летии окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов открыт в Севастополе в апреле. Он находится в Карантинной бухте. Здесь открываются виды на Херсонес Таврический и Свято-Владимирский собор.

Президент Путин прилетел в Севастополь на торжества в честь Дня народного единства. Также у главы государства запланирована встреча с мэром Севастополя Михаилом Развожаевым. Здесь состоится и аседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Президенты двух стран примут в нем участие в формате видеосвязи.

