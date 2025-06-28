Президент Польши прибыл в Киев с необъявленным визитом
Польский президент Анджей Дуда прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. Об этом сообщили представители его канцелярии в одной из соцсетей.
Известно, что в Киеве политик также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Сети появилось видео встречи президента Польши на вокзале в Киеве с главой украинского МИД Андреем Сибигой. При этом нынешний визит Дуды на Украину имеет характер прощального, так как он покидает пост президента 6 августа, передает телеканал TVP Info.
Ранее Анджей Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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