Президент Польши прибыл в Киев с необъявленным визитом

Известно, что в Киеве политик также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Сети появилось видео встречи президента Польши на вокзале в Киеве с главой украинского МИД Андреем Сибигой. При этом нынешний визит Дуды на Украину имеет характер прощального, так как он покидает пост президента 6 августа, передает телеканал TVP Info.

Ранее Анджей Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».