Президент Киргизии перенес празднование Дня Победы на 8 мая
Празднование Дня Победы в Киргизии перенесли на 8 мая из-за визита главы республики Садыра Жапарова в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Аскат Алагозов в беседе с РИА Новости.
Как напомнил представитель президента, в российской столице Жапаров будет принимать участие в Параде Победы 9 мая.
«Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», - указал Алагозов.
День Победы является в Киргизии государственным праздником, традиционно он отмечался 9 мая.
Ранее Садыр Жапаров заявил, что Киргизия не откажется от взаимодействия с Россией, несмотря на требования западных государств, напоминает RT.
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