Празднование Дня Победы в Киргизии перенесли на 8 мая из-за визита главы республики Садыра Жапарова в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Аскат Алагозов в беседе с РИА Новости.

Как напомнил представитель президента, в российской столице Жапаров будет принимать участие в Параде Победы 9 мая.

«Праздничные мероприятия в Кыргызской Республике, согласно указу президента, состоятся 8 мая», - указал Алагозов.

День Победы является в Киргизии государственным праздником, традиционно он отмечался 9 мая.

Ранее Садыр Жапаров заявил, что Киргизия не откажется от взаимодействия с Россией, несмотря на требования западных государств, напоминает RT.

