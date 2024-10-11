Президент Ирана принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву с официальным визитом. Приглашение президент России озвучил в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде.

В столице Туркменистана Путин принимает участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития». Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Как отметил в ходе переговоров Владимир Путин, Россия и Иран нередко обозначают схожие оценки событий в мире. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ также назвал хорошими тенденции во взаимной торговле с Исламской республикой. В качестве примера он привел рост двустороннего товарооборота.

