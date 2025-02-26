Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом
Президент Индонезии Прабово Субианто назвал лучшим другом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе индонезийского политика.
Накануне Субианто провел встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Джакарте.
Как отметили в пресс-службе, президент Индонезии тепло приветствовал секретаря российского Совбеза, поблагодарив его за визит. Субианто подчеркнул, что они с Шойгу «старые друзья», и политик очень рад встрече.
«Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» - поинтересовался индонезийский президент.
Ранее Прабово Субианто заявлял, что Индонезия рассматривает Россию как «большого друга», напоминает Ura.ru.
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