Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал лучшим другом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе индонезийского политика.

Накануне Субианто провел встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Джакарте.

Как отметили в пресс-службе, президент Индонезии тепло приветствовал секретаря российского Совбеза, поблагодарив его за визит. Субианто подчеркнул, что они с Шойгу «старые друзья», и политик очень рад встрече.

«Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» - поинтересовался индонезийский президент.

Ранее Прабово Субианто заявлял, что Индонезия рассматривает Россию как «большого друга», напоминает Ura.ru.

