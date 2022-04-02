Президент Индии впервые в истории прибыл с визитом в Туркменистан

Президент Индии Рам Натх Ковинд впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Туркменистан для переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что переговоры состоятся 2 апреля. Как ожидается, стороны обсудят первоочередные задачи сотрудничества.

Также планируется подписание ряда документов, направленных на усиление взаимодействия между странами.





