Президент и премьер-министр Армении обсудили внутриполитическую ситуацию
В Ереване прошла встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба президента республики.
В сообщении говорится, что президент и премьер обсудили, в том числе, внутриполитическую ситуацию в стране.
«Иная распространяемая информация - абсолютная ложь и попытка обострить и без того напряжённую ситуацию», - подчеркнули в пресс-службе.
В аппарете президента добавили, что глава республики выполняет свои функции «только за счёт полномочий, определенных Конституцией, беспристрастно и принимает решения исключительно национальными и национальными интересами».
Ранее в администрацию президента Армении Армена Сакркисяна было направлено повторное предложение премьер-министра об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна, который 25 февраля призвал Пашиняна покинуть свой пост. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Президент и премьер-министр Армении обсудили внутриполитическую ситуацию
- Финляндия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
- ФАС проверяет производителей куриного мяса и яиц
- Эпидемиолог объяснил, почему нельзя отменять масочный режим
- МИД РФ пообещал ответить на санкции, которые ЕС планирует ввести из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru