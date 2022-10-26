Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание от президента Путина. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

В послании Путин передал, что готов к переговорам между Россией и Украиной.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаПутин
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