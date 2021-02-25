Президент ФРГ призвал Запад и с Россию не обрывать связи

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Запад и Россия вместе несут ответственность «за будущее мирной Европы», сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что последние 20 лет Западом и Востоком было разрушено много мостов. Он добавил, что сейчас необходимо «следить за тем, чтобы не оборвались все связи».

«Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него», - подчеркнул президент ФРГ.

Также Штайнмайер указал, что Евросоюз и Германия «не могут закрывать глаза на события в России», и что действия Москвы будут оценивать с точки зрения соблюдения прав человека. Президент ФРГ напомнил об инциденте с Алексеем Навальным и призвал российские власти освободить политика.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Евросоюзу и России необходимо сохранить конструктивный диалог, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Москвы находятся на «низшей точке». При этом он поддержал новые антироссийские санкции в отношение отдельных граждан РФ на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.