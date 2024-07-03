Президент Финляндии уверен: КНР может закончить конфликт на Украине одним звонком

Стубб считает, что Россия сейчас зависит от Китая, поэтому если Си Цзиньпин попросит завершить конфликт на Украине, то в Москве это выполнят. Он отметил, что для этого достаточно одного звонка Путину.

Президент Финляндии также призвал Европу усилить финансовую и политическую поддержку для Украины, так как это, с его точки зрения, поможет быстрее закончить военный конфликт.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что начал свою «мирную миссию» по Украине с визитов в ФРГ, Францию и Италию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

