Президент Финляндии уверен: КНР может закончить конфликт на Украине одним звонком
Председатель КНР Си Цзиньпин может завершить военный конфликт на Украине одним телефонным звонком президенту России Владимиру Путину, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова приводит Bloomberg.
Стубб считает, что Россия сейчас зависит от Китая, поэтому если Си Цзиньпин попросит завершить конфликт на Украине, то в Москве это выполнят. Он отметил, что для этого достаточно одного звонка Путину.
Президент Финляндии также призвал Европу усилить финансовую и политическую поддержку для Украины, так как это, с его точки зрения, поможет быстрее закончить военный конфликт.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что начал свою «мирную миссию» по Украине с визитов в ФРГ, Францию и Италию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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