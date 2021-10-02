Президент Финляндии призвал Европу поддерживать диалог с Россией
Странам Европы необходимо поддерживать диалог с Россией в том числе для сохранения возможности совместно отвечать на общие угрозы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики.
«Нам также нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции [в отношении РФ]. На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения», — цитирует финского лидера ТАСС.
Ниинисте подчеркнул, что отношения Хельсинки и Москвы базируются «на активном прямолинейном диалоге», это же «должно быть возможным и на уровне Европы».
Президент Финляндии считает, что европейско-российские отношения сократились почти до несуществующих, а «растущие подозрения и взаимные обвинения» сменили стремление к партнерству. Ниинисте подчеркнул, что между РФ и ЕС есть противоречия, однако важно «смотреть на всю картину в целом», чтобы не потерять возможность вместе действовать против «общих угроз и вызовов в Европе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru